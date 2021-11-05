Тренер московского «Локомотива» Маркус Гисдоль прокомментировал исход матча с «Галатасараем» в 4-м туре Лиги Европы.
«Хочу сказать, что сегодня я по-настоящему счастлив. Настоящий футбол и настоящая футбольная атмосфера вернулись. Практически два года мы были лишены возможности играть такие матчи с болельщиками. И атмосфера на стадионе была просто сумасшедшая. Не могу сказать, что моя молодая команда испугалась играть в таких условиях. Наоборот, «Локомотив» выдал сегодня очень мужественную, сильную, решительную игру.
Второй тайм был чуть менее организован. Мы немного выпустили игру из-под своего контроля. И это именно то, над чем мы будем работать ближайшие недели и месяцы. Чтобы коротко резюмировать матч, могу сказать, что у обеих команд были шансы, чтобы выиграть сегодня, но в конечном счёте, я считаю, что ничья — это закономерный результат», — цитирует Гисдоля пресс-служба клуба.
Напомним, вчерашнее противостояние завершилось со счётом 1:1.
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