Тренер московского «Локомотива» Маркус Гисдоль прокомментировал исход матча с «Галатасараем» в 4-м туре Лиги Европы.

«Хочу сказать, что сегодня я по-настоящему счастлив. Настоящий футбол и настоящая футбольная атмосфера вернулись. Практически два года мы были лишены возможности играть такие матчи с болельщиками. И атмосфера на стадионе была просто сумасшедшая. Не могу сказать, что моя молодая команда испугалась играть в таких условиях. Наоборот, «Локомотив» выдал сегодня очень мужественную, сильную, решительную игру.

Второй тайм был чуть менее организован. Мы немного выпустили игру из-под своего контроля. И это именно то, над чем мы будем работать ближайшие недели и месяцы. Чтобы коротко резюмировать матч, могу сказать, что у обеих команд были шансы, чтобы выиграть сегодня, но в конечном счёте, я считаю, что ничья — это закономерный результат», — цитирует Гисдоля пресс-служба клуба.

Напомним, вчерашнее противостояние завершилось со счётом 1:1.