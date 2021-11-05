Руй Витория: в матче с «Лестером» «Спартак» показал себя как собранная команда

Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал результат матча 4-го тура Лиги Европы с «Лестер Сити». Матч, проходивший в Англии, закончился со счётом 1:1. В концовке «Лестер» не реализовал пенальти.



«Это была сложная игра против сильного соперника. Для нас было важно хорошо сыграть в защите, и с этой точки зрения мы показали себя, как собранная команда, которая отрезала все пути к нашим воротам. У нас было не очень много моментов, но мы хорошо защищались и всё равно старались идти к воротам. Пропустив гол, мы всё равно не давали забегать нам за спину.



Мне больше понравился этот матч, чем домашний, потому что мы заработали очко. Для нас ничья – намного лучше, чем пропущенные четыре мяча. В том числе, мы показали хорошую игру в защите и смогли забить», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

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