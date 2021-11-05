Черышев вернулся в общую группу «Валенсии» после очередного повреждения

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вернулся в общую группу команды после очередного повреждения, информирует Estadio Deportivo.

Таким образом, Денис Черышев сможет принять участие в матче 13-го тура испанской Примеры с «Атлетико», который состоится в воскресенье, 7 ноября.

Под вопросом находится участие в матче защитника «Валенсии» Хосе Луиса Гайя, у которого выявлены проблемы с желудком. При этом «летучим мышам» в воскресной игре точно не помогут Габриэл Паулиста, Макси Гомес и Тони Лато.

Напомним, Денис Черышев получил травму в матче 4-го тура Примеры с «Осасуной» (4:1). 30-летний футболист получил растяжение медиальной коллатеральной связки левого колена. Позже он вернулся в заявку своей команды на один матч, но потом опять повредил мышцы и выбыл из строя.

В нынешнем розыгрыше испанской Примеры полузащитник провёл пять матчей за «летучих мышей» и отдал две результативную передачу. Контракт россиянина с клубом действует до июня 2022 года.