Мостовой: «Локомотив» против «Галатасарая» смотрелся неплохо, но в клубе идёт чехарда

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал ничейный результат в матче 4-го тура Лиги Европы УЕФА «Галатасарай» — «Локомотив» (1:1).
«Локомотив» много матчей не может выиграть в Европе. Вчера же смотрелись неплохо. В клубе идёт чехарда, это ещё аукается. Для многих был непонятен уход Николича, поменяли футболистов. С точки зрения футбола — непонятно, с точки зрения того, что люди на этом зарабатывают — всё понятно.
В игровом плане — молодцы: сыграли вничью на выезде. Повезло, что вничью сыграли «Лацио» с «Марселем». Но «Локо» играть с двумя этими клубами. Лига конференций? Это то, о чём я говорю всё время: вылетаешь из одного турнира, попадаешь в другой, потом так же в третий. Можно вообще играть без остановки. Случайно выиграешь что-то, даже забудешь, что именно», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Напомним, «Локомотив» в четырёх турах набрал два очка и занимает четвёртое место в группе E. Галатасарай (8) возглавляет турнирную таблицу.
- 5 ноября 2021
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