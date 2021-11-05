Карпин: 8 игроков на жёлтых? Опять про Хорватию. А нам надо думать, как обыграть Кипр

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о предстоящим матчах отборочной стадии к чемпионату мира – 2022.
«8 игроков на жёлтых карточках (Смолов, Баринов, Головин, Сутормин, Фомин, Жемалетдинов, Ерохин, Кудряшов). Как их уберечь до Хорватии? Опять вы про Хорватию. А нам надо думать о том, как обыграть Кипр.
Скажу так: мы не будем ориентироваться на жёлтые карточки, будем ориентироваться на состояние игроков в конкретный момент. Очевидно, что игроки «Зенита», «Спартака», «Локомотива» проведут больше минут по сравнению с теми, чьи клубы не выступают в еврокубках. Или Миранчуком и Головиным. Именно текущая форма игроков будет ключевым фактором, а не карточки», — цитирует Карпина «Матч ТВ».
Сборной России предстоит провести ещё два матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. 11 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют с национальной командой Кипра, а 14 ноября состоится встреча сборных России и Хорватии.
- 5 ноября 2021
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