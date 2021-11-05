Гришин: победа сборной России на Евро более вероятна, чем триумф российского клуба в ЛЧ

Бывший футболист ЦСКА и ряда других российских клубов Александр Гришин считает, что победа сборной России на Евро более вероятна, чем победа российского клуба в Лиге чемпионов.

«Что вероятнее – победа клуба РПЛ в ЛЧ или победа сборной на Евро? Лигу чемпионов мы не выиграем. Давайте откровенно говорить. Там футболисты разного уровня, класса. Как Леонид Викторович говорил: «Это космос». На самом деле, он прав. Это космос. Мы Лигу чемпионов не выиграем. Чемпионат Европы? Почему бы и нет?» — сказал Гришин в видео на YouTube-канале «oSporte TV».

Напомним, сборной России предстоит провести ещё два матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. 11 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют с национальной командой Кипра, а 14 ноября состоится встреча сборных России и Хорватии.

На данный момент сборная России занимает 1-е место в группе H, набрав 19 очков. Ближайшим преследователем россиян является Хорватия (17).