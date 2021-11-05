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Трабукки: скорее всего, следующим тренером «Спартака» будет итальянец

Трабукки: скорее всего, следующим тренером «Спартака» будет итальянец
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Футбольный агент Марко Трабукки заявил, что следующим главным тренером «Спартака» станет итальянский специалист.

«Следующим тренером «Спартака», скорее всего, будет итальянец. По моей информации, руководство «Спартака» решило повторить успешный опыт с Каррерой. Думаю, что это мудрое решение. За последние дни я встречался со многими итальянскими коллегами и понял одно: все ведущие итальянские агенты в поиске тренера и спортивного директора «Спартака», — сказал Трабукки в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Действующим главным тренером красно-белых является португальский специалист Руй Витория, который возглавил клуб летом. После 13 туров чемпионата России «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 18 очков.

«Спартак» ищет тренера на замену Витории». Большое интервью с Трабукки «Спартак» ищет тренера на замену Витории». Большое интервью с Трабукки
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