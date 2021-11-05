Трабукки: скорее всего, следующим тренером «Спартака» будет итальянец

Футбольный агент Марко Трабукки заявил, что следующим главным тренером «Спартака» станет итальянский специалист.



«Следующим тренером «Спартака», скорее всего, будет итальянец. По моей информации, руководство «Спартака» решило повторить успешный опыт с Каррерой. Думаю, что это мудрое решение. За последние дни я встречался со многими итальянскими коллегами и понял одно: все ведущие итальянские агенты в поиске тренера и спортивного директора «Спартака», — сказал Трабукки в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.



Действующим главным тренером красно-белых является португальский специалист Руй Витория, который возглавил клуб летом. После 13 туров чемпионата России «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 18 очков.