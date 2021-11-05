В «Ливерпуле» сообщили о серьёзной травме Фирмино
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что нападающий Роберто Фирмино получил серьёзную травму в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Атлетико».
«У нас плохие новости по поводу Бобби — у его диагностирована травма подколенного сухожилия. Это очень плохо. Не знаем, сколько он будет отсутствовать, но прогнозы будем делать после перерыва на международные матчи. Нужно над этим поработать», — приводит слова Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».
Напомним, Фирмино вышел на поле во втором матче встречи с мадридским «Атлетико» и был заменён на 78-й минуте из-за повреждения. Матч группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Атлетико» завершился победой мерсисайдского клуба со счётом 2:0.
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