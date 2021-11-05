В «Барселоне» отрицают факт выплаты € 5 млн «Аль-Садду» за Хави

В «Барселоне» опровергли информацию, согласно которой клуб договорился о переходе главного тренера «Аль-Садда» Хави с выплатой компенсации в размере € 5 млн, сообщает Mundo Deportivo.



По данным источника, в «Барселоне» недовольны, что «Аль-Садд» распространил эту информацию. В каталонском клубе происходящее расценивают, как попытку давления на «Барселону». В настоящее время делегация каталонцев находится в Дохе (Катар).



Ранее сегодня, 5 ноября, «Аль-Садд» объявил о переезде своего главного тренера Хави в каталонскую «Барселону». Сине-гранатовые смогут заключить контракт со специалистом после выплаты суммы отступных, прописанной в контракте испанца с катарским клубом.



Хави в «Барселоне» сменит Рональда Кумана, который ранее был отправлен в отставку. Каталонцы уволили голландского специалиста после поражения в матче 11-го тура Примеры с «Райо Вальекано» (0:1).

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