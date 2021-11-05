Кавани пропустит матч с «Манчестер Сити» из-за нового повреждения

Форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани не примет участия в матче 11-го тура АПЛ с «Манчестер Сити». Уругвайский нападающий получил очередное повреждение. Из-за этого он не был вызван в сборную Уругвая на ноябрьские матчи квалификации ЧМ-2022.
«Кавани не сыграет завтра, он не готов. У него была сильная боль в ахилловом сухожилии в течение двух дней. Он испытывал болевые ощущения в концовке матча с «Тоттенхэмом». Из-за этого Эдинсон не попал в состав на матч с «Аталантой» в Лиге чемпионов. Сейчас он восстанавливается, но завтра не сыграет», — написал в своём «твиттере» уругвайский журналист Родриго Романо.
Манчестерское дерби состоится завтра, 6 ноября. Начало — в 15:30 мск. «Манчестер Юнайтед» занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков. «Манчестер Сити» находится на 3-м месте, набрав 20 очков.
- 6 ноября 2021
-
00:26
-
00:24
- 5 ноября 2021
-
23:59
-
23:46
-
23:37
-
23:31
-
23:19
-
23:07
-
22:51
-
22:46
-
22:32
-
22:30
-
21:59
-
21:49
-
21:48
-
21:31
-
21:24
-
21:21
-
20:47
-
20:37
-
20:26
-
20:12
-
20:00
-
19:58
-
19:46
-
19:42
-
19:36
-
19:27
-
19:21
-
19:21
-
19:14
-
18:52
-
18:50
-
18:44
-
18:31