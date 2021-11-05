Кавани пропустит матч с «Манчестер Сити» из-за нового повреждения

Форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани не примет участия в матче 11-го тура АПЛ с «Манчестер Сити». Уругвайский нападающий получил очередное повреждение. Из-за этого он не был вызван в сборную Уругвая на ноябрьские матчи квалификации ЧМ-2022.

«Кавани не сыграет завтра, он не готов. У него была сильная боль в ахилловом сухожилии в течение двух дней. Он испытывал болевые ощущения в концовке матча с «Тоттенхэмом». Из-за этого Эдинсон не попал в состав на матч с «Аталантой» в Лиге чемпионов. Сейчас он восстанавливается, но завтра не сыграет», — написал в своём «твиттере» уругвайский журналист Родриго Романо.



Манчестерское дерби состоится завтра, 6 ноября. Начало — в 15:30 мск. «Манчестер Юнайтед» занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков. «Манчестер Сити» находится на 3-м месте, набрав 20 очков.