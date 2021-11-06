Гвардиола: чтобы «Сити» играл как «Ливерпуль», нужно пригласить Клоппа, Мане и Салаха

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что не стоит сравнивать его команду и «Ливерпуль».



«У нас нет таких качеств, чтобы играть как «Ливерпуль», поэтому у нас другой стиль. Футбол – это не попытки копировать. После поражения от «Ливерпуля» «Манчестер Юнайтед» поменял схему игры и действовал с «Тоттенхэмом» по 3-5-2. Они сохранили её и в матче с «Аталантой», но после травмы Рафаэля Варана вернулись к игре в четыре защитника. Посмотрим, что «Манчестер Юнайтед» сделает в матче с нами.



Если вы хотите, чтобы мы сыграли как «Ливерпуль», нужно пригласить Юргена Клоппа, Садио Мане и Мохамеда Салаха. Мы не можем действовать в такой же манере, у нас не такие игроки, мы играем иначе. Может, если бы «Манчестер Юнайтед» играл с «Ливерпулем» сейчас, то они сыграли бы совершенно иначе, и результат отличался бы. Все в футболе учатся», — цитирует Гвардиолу The Guardian.



Напомним, в матче 11-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» сыграет с «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится сегодня, 6 ноября. Начало игры — в 15:30 мск.

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