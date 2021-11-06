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Сергей Юран: переиграли «Ротор» по делу, получили удовольствие от игры

Сергей Юран: переиграли «Ротор» по делу, получили удовольствие от игры
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Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран прокомментировал победу клуба в матче 21-го тура Футбольной национальной лиги с «Ротором» (3:1).

«Знали слабые и сильные стороны соперника. Всё, что задумывали тактически, нам удалось воплотить в игре. Думаю, переиграли «Ротор» по делу. Общался сейчас с ребятами в раздевалке, они получили удовольствие от игры. Был период, когда пять игр провалили, но сейчас второй матч, когда мы много забиваем. Фактически один стандарт, с которого пропустили необязательный гол. А в целом контролировали матч: создавали моменты, хорошо в атаке сыграли, замены сработали, в обороне действовали надёжно. Сейчас идёт концовка перед отпуском, поэтому никаких чемоданных настроений не должно быть.

Доволен парнями. То, что требую, они выполняют. Даже несмотря на то что в двух матчах подряд мы проигрывали по ходу встречи, психологически не сломались. Играем правильно, стараемся каждый матч настраиваться на победу. Жаль, что из-за ковидных ограничений не все болельщики смогли поддержать нас на стадионе, но, думаю, им нас не в чем упрекнуть. Мы играли на пределе своих сил и возможностей. Есть характер и самоотдача у команды. Я всегда говорил, что мы играем для болельщика, для края. Это не громкие слова, это действительно так», — цитирует Юрана пресс-служба «СКА-Хабаровск».

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