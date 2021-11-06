Патрис Эвра: у меня одного столько же титулов в АПЛ, сколько у «Манчестер Сити»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра заявил, что «Манчестер Сити» никогда не станет более великим, чем «манкунианцы».
«Ни за что. У меня одного столько же титулов в английской Премьер-лиге, что и у «Манчестер Сити». Только у меня одного! А где их трофей Лиги чемпионов? Сейчас они намного лучше, чем «Юнайтед», но это меня не беспокоит. История никогда не умрёт. Если они начнут побеждать в Лиге чемпионов, это может быть другая история, но они сейчас не достигли даже уровня «Челси». Только люди, родившиеся после выхода PlayStation 5 (в 2020 году), скажут, что «Манчестер Сити» является самым великим клубом в мире. Все остальные? Ни за что», — цитирует Эвру Daily Mail.
Напомним, сегодня, 6 ноября, состоится матч «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Встреча 11-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.
- 6 ноября 2021
-
14:02
-
13:57
-
13:45
-
13:38
-
13:30
-
13:26
-
13:07
-
13:05
-
12:58
-
12:44
-
12:30
-
12:25
-
12:11
-
12:10
-
11:54
-
11:52
-
11:39
-
11:36
-
11:19
-
11:11
-
11:00
-
10:55
-
10:38
-
10:09
-
10:02
-
09:49
-
09:46
-
09:32
-
09:30
-
09:17
-
09:12
-
08:59
-
08:39
-
05:19
-
04:55