Патрис Эвра: у меня одного столько же титулов в АПЛ, сколько у «Манчестер Сити»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра заявил, что «Манчестер Сити» никогда не станет более великим, чем «манкунианцы».



«Ни за что. У меня одного столько же титулов в английской Премьер-лиге, что и у «Манчестер Сити». Только у меня одного! А где их трофей Лиги чемпионов? Сейчас они намного лучше, чем «Юнайтед», но это меня не беспокоит. История никогда не умрёт. Если они начнут побеждать в Лиге чемпионов, это может быть другая история, но они сейчас не достигли даже уровня «Челси». Только люди, родившиеся после выхода PlayStation 5 (в 2020 году), скажут, что «Манчестер Сити» является самым великим клубом в мире. Все остальные? Ни за что», — цитирует Эвру Daily Mail.



Напомним, сегодня, 6 ноября, состоится матч «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Встреча 11-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.