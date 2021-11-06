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Тренер «Уфы» Стукалов: на характер матча с тульским «Арсеналом» повлияло быстрое удаление

Тренер «Уфы» Стукалов: на характер матча с тульским «Арсеналом» повлияло быстрое удаление
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Главный тренер «Уфа» Алексей Стукалов прокомментировал результат матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с тульский «Арсеналом» (0:0).

«Получилась тяжёлая игра, она складывалась не совсем так, как мы планировали. На характер матча повлияло быстрое удаление. Я благодарен ребятам, что они благодаря своим волевым качествам вытащили эту ничью», — приводит слова Стукалова пресс-служба «Уфы».

Напомним, уже на 18-й минуте полузащитник «Уфы» Руслан Фищенко был удалён с поля, к этому времени он успел получить две жёлтые карточки.

«Уфа» набрала 14 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Тульский «Арсенал» (13) – на 14-й позиции. Лидером первенства является «Зенит» из Санкт-Петербурга (29).

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