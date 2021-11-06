«Манчестер Сити» уверенно обыграл «Манчестер Юнайтед» в дерби

Сегодня, 6 ноября, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере в рамках 11-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимал «Манчестер Сити». Гости одержали победу – 2:0.



Счёт был открыт в начале первого тайма. На 7-й минуте гол в свои ворота забил защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Бейи.

Автогол Бейи:

В добавленное к первому тайму время отличился полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва, ему ассистировал Жоау Канселу.

Гол Силвы:

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Помогали ему ассистенты Саймон Беннетт и Стюарт Бёрт. Резервный рефери — Роберт Джонс.



«Манчестер Юнайтед» за 11 проведённых туров набрал 17 очков и занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Манчестер Сити» (23) – на второй позиции. Лидирует лондонский «Челси», в активе которого 25 очков.

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