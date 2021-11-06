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Арбитр Федотов: Москалёв посчитал, что Шунин отбил мяч руками. Что-то не так со зрением

Арбитр Федотов: Москалёв посчитал, что Шунин отбил мяч руками. Что-то не так со зрением
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Известный российский арбитр Игорь Федотов высказался об инциденте, который произошёл во время матча 14-го тура РПЛ «Динамо» — «Краснодар». Арбитр посчитал, что голкипер «Динамо» Антон Шунин сыграл руками за пределами штрафной. Но в итоге удаление было отменено после просмотра видеоповтора.

«Как можно не увидеть этот момент – я не знаю. Он посчитал, что Шунин руками отбил мяч, хотя руки в стороне, это сразу было видно. Что-то не так у Москалёва со зрением. Хорошо, что вмешался VAR и отменил удаление», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Краснодар».

«Динамо» набрало 23 очка в 13 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Краснодар» (21) располагается на 6-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (29).

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