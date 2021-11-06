«Крылья Советов» разгромили «Химки» в матче РПЛ

В Самаре завершился матч 14-го тура РПЛ. «Крылья Советов» принимали на стадионе «Самара Арена» «Химки». Встреча закончилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.



Самарцы забили два мяча ещё в первом тайме. Счёт в матче на 20-й минуте открыл Владислав Сарвели. На 39-й минуте Иван Сергеев удвоил преимущество хозяев, реализовав пенальти. А на 71-й минуте Роман Ежов поставил точку в этой встрече.



«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча «Крылья Советов» — «Химки».



«Крылья Советов» набрали 22 очка и поднялись на 6-е место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» занимают 15-е место, набрав 12 очков



В следующем туре «Крылья Советов» будут принимать «Урал». В свою очередь «Химки» в гостях встретятся с ЦСКА.