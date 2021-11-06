«Челси» упустил победу над «Бёрнли»

Сегодня, 6 ноября, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне в рамках 11-го тура английской Премьер-лиги «Челси» принимал «Бёрнли». Команды сыграли вничью – 1:1.



Счёт был открыт в первом тайме. На 33-й минуте отличился полузащитник «аристократов» Кай Хаверц, ему ассистировал Рис Джеймс.



На 80-й минуте нападающий «Бёрнли» Матей Выдра забил гол с передачи Джея Родригеса и сравнял счёт в матче.



Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Андре Марринером. Помогали ему ассистенты Саймон Лонг и Скотт Леджер. Резервный рефери – Майкл Солсбери.



Лондонский «Челси» набрал 26 очков в 11 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Бёрнли» (8) — на 18-м месте. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».