«РБ Лейпциг» обыграл «Боруссию» Д в матче Бундеслиги
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В Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена – Центральштадион» завершился центральный матч 11-го тура немецкой Бундеслиги. «РБ Лейпциг» принимал дортмундскую «Боруссию».
Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На 29-й минуте Кристофер Нкунку открыл счёт. На 52-й минуте Марко Ройс восстановил равновесие, но на 68-й минуте Юссуф Поульсен забил победный мяч.
«Боруссия» прервала серию из четырёх побед подряд. Дортмундцы набрали 24 очка, они занимают 2-е место в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от лидирующей «Баварии» на четыре очка. «РБ Лейпциг» находится на 5-м месте. Команда набрала 17 очков.
В следующем туре «Боруссия» будет принимать «Штутгарт». «РБ Лейпциг» сыграет с «Хоффенхаймом».
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- 6 ноября 2021
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