Бальбуэна: в «Динамо» никто не думает о чемпионстве
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Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна высказался после победы московской команды в матче 14-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:0).
«Думаю, что мы сегодня сыграли хорошо. «Краснодар» — это хорошая команда, к счастью, нам удалось победить и завоевать три очка. Конечно, я доволен результатом.
Каждая игра сейчас тяжелая. Никто в команде не думает о чемпионстве. В чемпионате много хороших команд, мы готовы сражаться с каждым соперником», — приводит слова Бальбуэна ТАСС.
Напомним, матч 14-но тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Краснодар» проходил на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершился победой хозяев со счётом 1:0. Автором единственного гола в матче стал Вячеслав Грулёв.
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