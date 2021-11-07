Бальбуэна: в «Динамо» никто не думает о чемпионстве

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна высказался после победы московской команды в матче 14-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:0).



«Думаю, что мы сегодня сыграли хорошо. «Краснодар» — это хорошая команда, к счастью, нам удалось победить и завоевать три очка. Конечно, я доволен результатом.



Каждая игра сейчас тяжелая. Никто в команде не думает о чемпионстве. В чемпионате много хороших команд, мы готовы сражаться с каждым соперником», — приводит слова Бальбуэна ТАСС.



Напомним, матч 14-но тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Краснодар» проходил на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершился победой хозяев со счётом 1:0. Автором единственного гола в матче стал Вячеслав Грулёв.

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