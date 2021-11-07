Бархуан – о работе с «Барселоной»: это были тяжёлые дни, благодарю всех!

Серхи Бархуан, который исполнял обязанности главного тренера «Барселоны» с момента отставки Рональда Кумана, подвел итоги своей работы у руля сине-гранатовых. Напомним, уже в ближайшее время каталонскую команду примет Хави, а Бархуан возвращается к работе с «Барселоной Б».
«Благодарю всех за усилия – игроков и технический персонал. Это были тяжелые дни. Пора продолжать работу в клубе. Вперёд, «Барса» — написал Бархуан в своём «твиттере».
Ранее «Барселона» официально объявила о назначении на пост главного тренера Хави. Стало известно, что контракт 41-летнего специалиста с сине-гранатовыми рассчитан до конца сезона-2023/2024.
В понедельник, 8 ноября, состоится его выступление в качестве нового тренера основной команды на мероприятии, открытом для публики на «Камп Ноу». После мероприятия Хави выступит на пресс-конференции в пресс-центре.
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