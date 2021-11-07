Конте: я дам Деле Алли возможность проявить свой талант
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Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте высоко оценил способности полузащитника «шпор» Деле Алли.
«Я очень хорошо помню времена своей работы в «Челси», когда наша победная серия насчитывала 13 матчей, а потом Деле Алли оформил дубль и прервал её. Но это в прошлом, сейчас мы живём настоящим. Несомненно, Алли – игрок с огромным потенциалом. Кроме того, он ещё и силён физически.
Конечно, я дам ему возможность проявить свой талант. В то же время, когда я выбираю стартовый состав, я стремлюсь добиться победы. То же самое происходит, когда я выпускаю игроков на замену. Я открыт для всех футболистов «Тоттенхэма», а они доказывают, что заслуживают шанса находиться на поле», — приводит слова Конте Sky Sports.
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