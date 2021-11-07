Иван Обляков извинился перед болельщиками ЦСКА за поражение в матче с «Сочи»
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Полузащитник ЦСКА Иван Обляков принёс извинения за поражение московской команды в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с «Сочи» (1:4).
«Вчера на стадионе была мощнейшая поддержка наших болельщиков. Хочу извиниться перед ними и перед всеми, кто переживает и верит в нас – за такую игру и результат. Нам не безразличен результат, и мы приложим все силы, чтобы побеждать в следующих матчах», — написал Обляков на своей странице в «Инстаграме».
«Сочи» в 14 матчах набрал 27 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский ЦСКА (23) — на 5-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит», в 13 встречах набравший 29 очков.
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