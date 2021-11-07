«Ростов» — «Рубин»: составы команд на матч 14-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Рубина» на матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Рубин».
«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Поярков, Байрамян, Глебов, Алмквист, Гигович, Полоз, Соу.
Запасные: Бабурин, Рудаков, Лангович, Хаджикадунич, Мелёхин, Фольмер, Щетинин, Сухомлинов, Комличенко.
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Костюков, Бакаев, Кварацхелия, Абильдгор, Хван, Хакшабанович, Дрейер.
Запасные: Янович, Исмагилов, Нижегородов, Зуев, Мусаев, Суриков, Игнатьев, Онугха.
Казанский «Рубин» набрал 19 очков в 13 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ростов» (13) располагается на 13-м месте.
- 7 ноября 2021
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