Шалимов прокомментировал ничью в матче «Урал» — «Зенит»

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал ничейный результат в матче 14-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:0).

«Очко для нас — это, конечно, важно. Всё-таки мы играли с лидером и командой, которая в последних матчах очень уверенно себя чувствует в чемпионате России. Но мы готовили своё. Изучили соперника, подготовились и сыграли достойно. Понятно, что могли больше нагнетать, когда играли в большинстве. Но всё равно эта команда обладает мастеровитыми игроками, они и вдесятером напрягали. Могло быть лучше для нас, но надо было сильно постараться и где-то должно было повезти. Но могло быть и не так хорошо. Поэтому удовлетворены этой ничьей», — сказал Шалимов в эфире «Матч Премьер».