Радимов: я бы понял вторую жёлтую Ракицкому. Но прямую красную Клаудиньо — не понимаю

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов считает несправедливым удаление бразильского полузащитника основной команды сине-бело-голубых Клаудиньо в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (0:0).
«Я бы понял вторую жёлтую Ракицкому — согласен! Но прямая красная Клаудиньо — не понимаю», — написал Радимов в своём «твиттере».
Напомним, на 51-й минуте атакующий полузащитник «Зенита» Клаудиньо пошёл в жёсткий подкат против игрока «Урала», за что получил прямую красную карточку. Остаток матча сине-бело-голубые провели в меньшинстве. Финальный свисток арбитра зафиксировал нулевую ничью.
«Зенит» набрал 30 очков за 14 туров и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (11) остаётся на последнем, 16-м месте.
- 7 ноября 2021
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