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«Спартак» — «Локомотив»: Керк открыл счёт, забив дебютный гол за железнодорожников

«Спартак» — «Локомотив»: Керк открыл счёт, забив дебютный гол за железнодорожников
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Полузащитник «Локомотива» Гирано Керк открыл счёт в матче 14-го тура РПЛ со «Спартаком». Это дебютный гол нидерландца за железнодорожников.

На 23-й минуте Франсуа Камано сделал классный пас через коридор с фланга в середину штрафной. Мяч подхватил Керк и с близкого расстояния вколотил его в сетку.

Матч 14-го тура чемпионата России обслуживает бригада судей во главе с Иваном Сиденковым из Санкт-Петербурга. В роли ассистентов выступают московские судьи Андрей Болотенков и Валентин Мурашов. Резервный рефери — Сергей Цыганок (Владивосток).

«Локомотив» в 13 встречах набрал 24 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Спартак» (18) — на 9-м месте. Санкт-петербургский «Зенит» (30) является лидером турнира.

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