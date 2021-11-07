Арбитр Федотов: судья не захотел показывать вторую жёлтую Марадишвили

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с нарушением полузащитника «Локомотива» Константина Марадишвили в матче со «Спартаком».

«Эпизод с фолом Марадишвили – жёлтая карточка на 70-75%. Но это не вторая жёлтая. Для второй это мало.



Все сравнивают эпизоды, так как он удалил Литвинова. Если бы показал обоим жёлтые карточки– вопросов бы не было. Он не захотел показывать Марадишвили вторую, ему чего-то не хватило для неё. Был бы арбитр из Москвы – не удалял бы обоих», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«Локомотив» в 13 встречах набрал 24 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Спартак» (18) — на 9-м месте. Санкт-петербургский «Зенит» (30) является лидером турнира.