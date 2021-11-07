Руслан Литвинов — об удалении: понимаю, что серьёзно подставил команду

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился впечатлениями от матча 14-го тура РПЛ с «Локомотивом». Встреча закончилась со счётом 1:1.



Литвинов был удалён в середине первого тайма. Несмотря на то что «Спартак» остался в меньшинстве, красно-белые сумели сравнять счет.



«Понимаю, что серьёзно подставил команду, но она смогла исправить мою ошибку. Извиняюсь за момент, не смог сдержать эмоции, хотел всеми силами отдаться и помочь.



После перерыва «Спартак» преобразился, наверное, мы заслуживали победы. Что касается судейства, у всех бывают ошибки», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

«Локомотив» в 14 встречах набрал 25 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Спартак» (19) — на 9-м месте. Петербургский «Зенит» (30) является лидером турнира.