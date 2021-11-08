В «ПСЖ» считают, что не обязаны отпускать Месси и Паредеса в сборную Аргентины

Спортивный директор «Пари-Сен Жермен» Леонардо выразил мнение о том, что парижане не обязаны отпускать в сборную Аргентины на ноябрьские матчи полузащитника Леандро Паредеса и форварда Лионеля Месси по причине того, что игроки продолжают восстановление после травм.
«Мы не согласны с тем, что обязаны отправлять в сборную футболистов, которые, по нашему мнению, находятся в плохой физической форме или на стадии восстановления. Это нелогично, и такие ситуации заслуживают того, чтобы ФИФА урегулировала этот процесс с правовой точки зрения», — приводит слова Леонардо Get French Football News.
Напомним, что Месси лечил колено и подколенное сухожилие, а его соотечественник только что вернулся к тренировкам после восстановления от травмы бедра. Медицинский штаб сборной Аргентины надеется, что два игрока наберут форму к матчу 17 ноября с Бразилией, а их появление в матче с Уругваем четырьмя днями ранее им кажется маловероятным.
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