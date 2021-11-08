Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «ПСЖ» считают, что не обязаны отпускать Месси и Паредеса в сборную Аргентины

В «ПСЖ» считают, что не обязаны отпускать Месси и Паредеса в сборную Аргентины
Комментарии

Спортивный директор «Пари-Сен Жермен» Леонардо выразил мнение о том, что парижане не обязаны отпускать в сборную Аргентины на ноябрьские матчи полузащитника Леандро Паредеса и форварда Лионеля Месси по причине того, что игроки продолжают восстановление после травм.

«Мы не согласны с тем, что обязаны отправлять в сборную футболистов, которые, по нашему мнению, находятся в плохой физической форме или на стадии восстановления. Это нелогично, и такие ситуации заслуживают того, чтобы ФИФА урегулировала этот процесс с правовой точки зрения», — приводит слова Леонардо Get French Football News.

Напомним, что Месси лечил колено и подколенное сухожилие, а его соотечественник только что вернулся к тренировкам после восстановления от травмы бедра. Медицинский штаб сборной Аргентины надеется, что два игрока наберут форму к матчу 17 ноября с Бразилией, а их появление в матче с Уругваем четырьмя днями ранее им кажется маловероятным.

Новость по теме
Агент Рамоса: Серхио не планирует разрывать контракт с «ПСЖ». Нет никаких сомнений
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021