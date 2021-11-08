Джон Терри: Деклан Райс — лучший на своей позиции в мировом футболе

Бывший защитник «Челси» Джон Терри выразил восхищение игрой опорного полузащитника «Вест Хэм Юнайтед» Деклана Райса. Вчера, 7 ноября, «молотобойцы» в матче 11-го тура английской Премьер-лиги на своём поле обыграли «Ливерпуль» со счётом 3:2.
«Деклан Райс — лучший на своей позиции в мировом футболе. Что за игрок!» — написал Терри в своём «твиттере».
Райс провёл 11 матчей в нынешнем розыгрыше АПЛ, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи. В турнирной таблице команда Дэвида Мойеса занимает третье место, набрав 23 очка. Возглавляет таблицу «Челси» (26). В составе сборной Англии Райс стал серебряным призёром чемпионата Европы — 2020.
Видеообзор матча «Вест Хэм Юнайтед» — «Ливерпуль»
Главные события АПЛ — в нашем специальном телеграм-канале. Подписывайся.
- 8 ноября 2021
-
11:50
-
11:42
-
11:15
-
11:04
-
11:03
-
10:56
-
10:48
-
10:27
-
10:16
-
10:05
-
09:54
-
09:50
-
09:46
-
09:40
-
09:25
-
08:59
-
08:47
-
08:30
-
08:25
-
07:22
-
06:18
-
04:56
-
04:09
-
03:13
-
02:51
-
02:31
-
02:13
-
01:37
-
01:24
-
01:14
-
01:01
-
00:43
-
00:41
-
00:21
-
00:21