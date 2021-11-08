Джон Терри: Деклан Райс — лучший на своей позиции в мировом футболе

Бывший защитник «Челси» Джон Терри выразил восхищение игрой опорного полузащитника «Вест Хэм Юнайтед» Деклана Райса. Вчера, 7 ноября, «молотобойцы» в матче 11-го тура английской Премьер-лиги на своём поле обыграли «Ливерпуль» со счётом 3:2.

«Деклан Райс — лучший на своей позиции в мировом футболе. Что за игрок!» — написал Терри в своём «твиттере».

Райс провёл 11 матчей в нынешнем розыгрыше АПЛ, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи. В турнирной таблице команда Дэвида Мойеса занимает третье место, набрав 23 очка. Возглавляет таблицу «Челси» (26). В составе сборной Англии Райс стал серебряным призёром чемпионата Европы — 2020.

Видеообзор матча «Вест Хэм Юнайтед» — «Ливерпуль»

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