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Андрей Талалаев: «Ахмату» нужно улучшить реализацию моментов

Андрей Талалаев: «Ахмату» нужно улучшить реализацию моментов
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Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев высказался о результате матча 14-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом». Встреча команд закончилась со счётом 3:1 в пользу грозненцев.

«Эмоции всегда положительные. Особенно, когда твоя команда забивает три мяча. Нам тяжело даются голы в этом сезоне, но появилась возможность усиливать игру, разнообразить её по ходу.

Игра в принципе проходила под нашим контролем. Особой опасности не было, кроме углового и штрафного в первом тайме. Но первый же опасный момент закончился ответным голом соперника, и это добавило нервов.

Но мы планомерно анализировали, когда готовились, как будем играть. Знали, что соперник может перейти на игру 4-3-3. Как раз то, что они сделали. Более активные по сравнению с первым таймом. И там очень важно было не попасться под их прессинг.

Ребята выходили квалифицированные, мы практически не обрезались. Раз контратаку позволили провести. Но нацелено сыграли в атаку. На каких скоростях входили в штрафную! Как качественно завершали! Могли сегодня забить больше. Перекладина, штанга. Но будем работать именно в этом направлении. Нам нужно улучшить реализацию своих моментов», — цитирует Талалаева «Матч ТВ».

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