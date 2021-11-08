Андрей Талалаев: «Ахмату» нужно улучшить реализацию моментов

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев высказался о результате матча 14-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом». Встреча команд закончилась со счётом 3:1 в пользу грозненцев.



«Эмоции всегда положительные. Особенно, когда твоя команда забивает три мяча. Нам тяжело даются голы в этом сезоне, но появилась возможность усиливать игру, разнообразить её по ходу.



Игра в принципе проходила под нашим контролем. Особой опасности не было, кроме углового и штрафного в первом тайме. Но первый же опасный момент закончился ответным голом соперника, и это добавило нервов.



Но мы планомерно анализировали, когда готовились, как будем играть. Знали, что соперник может перейти на игру 4-3-3. Как раз то, что они сделали. Более активные по сравнению с первым таймом. И там очень важно было не попасться под их прессинг.



Ребята выходили квалифицированные, мы практически не обрезались. Раз контратаку позволили провести. Но нацелено сыграли в атаку. На каких скоростях входили в штрафную! Как качественно завершали! Могли сегодня забить больше. Перекладина, штанга. Но будем работать именно в этом направлении. Нам нужно улучшить реализацию своих моментов», — цитирует Талалаева «Матч ТВ».