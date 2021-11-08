Прядкин стал советником руководства УЕФА

Бывший президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин назначен советником руководства УЕФА по работе с европейскими лигами, клубами и форумом мировых лиг, сообщает телеграм-канал «Мы вам покажем».

Прядкин будет работать вместе с главой УЕФА Александером Чеферином.

В начале октября 2021 года Прядкин покинул пост президента РПЛ по собственному желанию. Вскоре он также ушёл из бюро Исполкома Российского футбольного союза.

Во главе РПЛ Прядкина сменил Ашот Хачатурянц, который был руководителем судейского комитета РФС. С 2007 года Прядкин является членом совета директоров Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг. Кроме того, он является первым вице-председателем комитета по соревнованиям для сборных УЕФА.