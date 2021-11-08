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Моуринью недоволен игроками и трансферами «Ромы»

Моуринью недоволен игроками и трансферами «Ромы»
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью недоволен составом и отношением игроков к делу, утверждает Il Messagero. По данным источника, португальский специалист всё больше проявляет недовольство сложившейся ситуацией.

Во всех турнирах «Рома» одержала лишь одну победу в семи матчах. В эту серию вошло унизительное поражение в матче Лиги конференций с норвежским «Будё-Глимт» (1:6).

По данным итальянских СМИ, Моуринью устраивал конфронтацию с игроками, а также на повышенных тонах разговаривал со спортивным директором клуба Тьяго Пинто. После поражения в матче с «Будё-Глимт» Моуринью посетовал на низкий уровень запасных игроков. В то же время, по данным ряда источников, руководство «Ромы» также недовольно позицией Моуринью, который очень жёстко раскритиковал футболистов после матча в Норвегии.

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