Моуринью недоволен игроками и трансферами «Ромы»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью недоволен составом и отношением игроков к делу, утверждает Il Messagero. По данным источника, португальский специалист всё больше проявляет недовольство сложившейся ситуацией.



Во всех турнирах «Рома» одержала лишь одну победу в семи матчах. В эту серию вошло унизительное поражение в матче Лиги конференций с норвежским «Будё-Глимт» (1:6).



По данным итальянских СМИ, Моуринью устраивал конфронтацию с игроками, а также на повышенных тонах разговаривал со спортивным директором клуба Тьяго Пинто. После поражения в матче с «Будё-Глимт» Моуринью посетовал на низкий уровень запасных игроков. В то же время, по данным ряда источников, руководство «Ромы» также недовольно позицией Моуринью, который очень жёстко раскритиковал футболистов после матча в Норвегии.