Моуринью недоволен игроками и трансферами «Ромы»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью недоволен составом и отношением игроков к делу, утверждает Il Messagero. По данным источника, португальский специалист всё больше проявляет недовольство сложившейся ситуацией.
Во всех турнирах «Рома» одержала лишь одну победу в семи матчах. В эту серию вошло унизительное поражение в матче Лиги конференций с норвежским «Будё-Глимт» (1:6).
По данным итальянских СМИ, Моуринью устраивал конфронтацию с игроками, а также на повышенных тонах разговаривал со спортивным директором клуба Тьяго Пинто. После поражения в матче с «Будё-Глимт» Моуринью посетовал на низкий уровень запасных игроков. В то же время, по данным ряда источников, руководство «Ромы» также недовольно позицией Моуринью, который очень жёстко раскритиковал футболистов после матча в Норвегии.
- 8 ноября 2021
-
16:28
-
16:23
-
16:11
-
16:04
-
15:50
-
15:43
-
15:42
-
15:23
-
15:07
-
15:00
-
14:56
-
14:40
-
14:29
-
14:24
-
14:11
-
14:02
-
13:56
-
13:56
-
13:38
-
13:31
-
13:15
-
12:59
-
12:56
-
12:55
-
12:55
-
12:36
-
12:27
-
12:14
-
12:05
-
12:00
-
11:58
-
11:50
-
11:42
-
11:15
-
11:04