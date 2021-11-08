Лапорта: Хави будет сложно как Райкарду, ему нужно построить команду. Гвардиоле было проще

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал назначение Хави на пост нового главного тренера команды. Сегодня, 8 ноября, состоялась презентация испанца в качестве наставника сине-гранатовых.



«Это была беспрецедентная презентация тренера. Я видел людей, счастливых как никогда до этого, и это заслуга Хави, потому что он наш человек, человек этого клуба. Сегодня радостный день, это день, который будет важной вехой в истории клуба.



Мы полностью доверяем Хави. Он должен быть главным. Ему будет сложно, потому что это команда, которую ещё предстоит построить. Он убедил меня, потому что сказал, что может многого добиться с ней.



Райкарду тоже было сложно, потому что команду только предстояло создать. Гвардиоле было проще, потому что команда уже была. У Хави нелегкая задача, но благодаря его знаниями и желанию, всё получится», — цитирует Лапорту Mundo Deportivo.