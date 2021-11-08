«Монако» на русском языке пожелал удачи сборной России в матчах с Кипром и Хорватией

Пресс-служба «Монако» в «Твиттере» обратилась к сборной России перед матчами отборочного раунда к чемпионату мира — 2022 с Кипром и Хорватией.



«Головин вызван на две решающие встречи России в квалификации к чемпионату мира. Удачи, сборная России!» — говорится в сообщении. При этом слово «удачи» было написано на русском языке.

Напомним, в ближайшее время сборной России предстоит провести два решающих матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. 11 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют с национальной командой Кипра, а 14 ноября состоится встреча сборных России и Хорватии.



На данный момент сборная России занимает 1-е место в группе H, набрав 19 очков. Ближайшим преследователем россиян является Хорватия (17).