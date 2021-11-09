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Определились главные претенденты на Алексея Миранчука

Определились главные претенденты на Алексея Миранчука
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Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук всё ближе к смене клубной прописки. Главными претендентами на право подписания 26-летнего россиянина являются «Торино» и «Сассуоло», информирует TorinoGranata.

Согласно сведениям источника, в приглашении Миранчука лично заинтересован наставник «Торино» Иван Юрич. Руководство «быков» уже инициировало старт переговорного процесса по Алексею. Вероятно, речь пойдёт об аренде с последующим правом выкупа. «Сассуоло» в свою очередь давно следит за Миранчуком и сохраняет интерес к игроку по сегодняшний день.

Напомним, Алексей Миранчук подписал контракт с «Аталантой» в сентябре прошлого года. Соглашение россиянина с клубом из Бергамо рассчитано до 30 июня 2024 года. За 39 матчей в составе итальянской команды полузащитник забил семь голов и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в € 13 млн.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» нашла замену для Миранчука в лице нападающего нидерландского ПСВ Чуквунонсо Мадуэке.

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