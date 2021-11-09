Источник: ЦСКА планирует качественное усиление состава зимой
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Московский ЦСКА планирует качественное усиление состава в зимнее трансферное окно. Речь идёт о приобретении одного-двух футболистов, сообщил журналист Нобель Арустамян.
«По моей информации, ЦСКА зимой купит одного-двух качественных игроков. Когда я смотрю на состав ЦСКА в атаке, мне реально страшно», — сказал Арустамян в прямой трансляции на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
ЦСКА за 14 туров набрал 23 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России. Лидером Российской Премьер-Лиги является санкт-петербургский «Зенит» (30).
Напомним, вчера, 8 ноября, армейцы объявили об уходе ивуарийского защитника Седрика Гогуа. Футболист покинул команду по взаимному согласию сторон, не проведя за команду ни одного матча в нынешнем сезоне.
Новость по темеЦСКА объявил об уходе Седрика Гогуа
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