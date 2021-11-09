Моуринью хочет подписать в «Рому» Лофтуса-Чика из «Челси» и Уинкса из «Тоттенхэма»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью хочет подписать в итальянский клуб трёх-четырёх новых игроков в зимнее трансферное окно, сообщает Football Italia.
В числе желаемых игроков для Моуринью — полузащитник Рубен Лофтус-Чик из «Челси» и Гарри Уинкс из «Тоттенхэма». Приоритетной целью «Ромы» является полузащитник «Боруссии Мёнхенгладбах» Денис Закария. Его контракт истекает летом, но он получал другие предложения, в том числе от клубов английской Премьер-лиги, поэтому «Роме» будет непросто его подписать.
Сообщалось, что Жозе Моуринью недоволен составом и отношением игроков к делу. Португалец устраивал конфронтацию с игроками, а также на повышенных тонах разговаривал со спортивным директором клуба Тьяго Пинто. После поражения в матче с «Будё-Глимт» (1:6) Моуринью посетовал на низкий уровень запасных игроков. В то же время, по данным ряда источников, руководство «Ромы» также недовольно позицией Моуринью, который очень жёстко раскритиковал футболистов после матча в Норвегии.
- 9 ноября 2021
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