Моуринью хочет подписать в «Рому» Лофтуса-Чика из «Челси» и Уинкса из «Тоттенхэма»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью хочет подписать в итальянский клуб трёх-четырёх новых игроков в зимнее трансферное окно, сообщает Football Italia.

В числе желаемых игроков для Моуринью — полузащитник Рубен Лофтус-Чик из «Челси» и Гарри Уинкс из «Тоттенхэма». Приоритетной целью «Ромы» является полузащитник «Боруссии Мёнхенгладбах» Денис Закария. Его контракт истекает летом, но он получал другие предложения, в том числе от клубов английской Премьер-лиги, поэтому «Роме» будет непросто его подписать.

Сообщалось, что Жозе Моуринью недоволен составом и отношением игроков к делу. Португалец устраивал конфронтацию с игроками, а также на повышенных тонах разговаривал со спортивным директором клуба Тьяго Пинто. После поражения в матче с «Будё-Глимт» (1:6) Моуринью посетовал на низкий уровень запасных игроков. В то же время, по данным ряда источников, руководство «Ромы» также недовольно позицией Моуринью, который очень жёстко раскритиковал футболистов после матча в Норвегии.