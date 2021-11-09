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«Спартак» и «Локомотив» не стали обращаться в ЭСК из-за судейства в дерби

«Спартак» и «Локомотив» не стали обращаться в ЭСК из-за судейства в дерби
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«Спартак» и «Локомотив» не стали обращаться в экспертно-судейскую комиссию РФС по судейству Ивана Сиденкова в дерби. Об этом «Чемпионату» стало известно из двух источников, знакомых с ситуацией.

В Москве 7 ноября состоялся центральный матч 14-го тура РПЛ. «Спартак» на стадионе «Открытие Банк Арена» принимал «Локомотив». Встреча команд закончилась со счётом 1:1. Матч обслуживала бригада арбитров под руководством Ивана Сиденкова.

Уже на 23-й минуте Джирано Керк открыл счёт в матче. Форвард «Локомотива» после отличной передачи Франсуа Камано с близкого расстояния расстрелял ворота. На 35-й минуте Руслан Литвинов получил вторую жёлтую карточку и оставил хозяев в меньшинстве. «Спартак» сумел восстановить равновесие в счёте. На 64-й минуте отличился Наиль Умяров. После окончания матча Сиденков удалил защитника железнодорожников Тина Едвая.

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