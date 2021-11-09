Серхио Рамос приступил к тренировкам в общей группе в «ПСЖ»

Испанский защитник Серхио Рамос приступил к тренировкам в общей группе в составе французского «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает Le Parisen.

Испанец участвовал в тренировочной игре с молодыми игроками парижского клуба в числе своих товарищей по команде, не вызванных в национальные команды на матчи отбора на чемпионат мира 2022 года. Среди них были Андер Эррера, Хуан Бернат и Мауро Икарди. Защитник продолжает подготовку к матчам после нескольких месяцев проблем со здоровьем.

Напомним, Серхио Рамос стал футболистом «ПСЖ» в июле 2021 года. Соглашение игрока с клубом рассчитано до 2023 года. Защитник перешёл в новый клуб на правах свободного агента. Рамос ещё ни разу не сыграл за «ПСЖ» из-за травмы.