Игрок сборной Англии: если кто-то захочет сделать каминг-аут, у нас хорошо это воспримут

Защитник «Вулверхэмптона» и сборной Англии Конор Коуди рассказал о своём отношении к ЛГБТ-персонам.
«Я могу говорить только как футболист и только от лица своей команды. Если кто-то хочет сделать каминг-аут, поговорить со мной, обсудить что-то, любой в нашей раздевалке хорошо к этому отнесётся. Никогда не сталкивался с футболистом, которому было бы плохо от желания поговорить.
Думаю, что первый игрок, который это сделает, получит ответную реакцию, и потом это станет обыденностью. Это то, чего все ждут.
Футбол — лучший вид спорта в мире, и я искренне верю, что он должен быть спортом для всех. Мы должны делать всё возможное, чтобы каждый чувствовал себя частью сообщества, чтобы все были единым целым.
Равенство — очень важное слово. Когда речь заходит о ЛГБТК, я выступаю за то, чтобы другие люди принимали в этом активное участие. Если кто-то хочет наслаждаться просмотром или игрой в футбол, но не чувствует себя частью сообщества, это ужасно. Слово «равенство» очень важно для меня и, если я могу хоть как-то помочь кому-то, это очень важно», — цитирует Коуди Goal.com.
- 9 ноября 2021
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