Караваев: нельзя говорить, что я первый номер на своей позиции в сборной России

Защитник «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев рассказал о подготовке команды к ноябрьским матчам отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
«Всё осталось прежним. Настроение хорошее. Готовимся к игре в рабочем режиме. Идеальные тренировочные условия. Всё великолепно.
Завершение карьеры Марио в сборной? Мне нечего сказать. Я на это не смотрю и выполняю свою работу. Нельзя говорить, что я первый номер на своей позиции. Конкуренцию никто не отменял. На первом сборе я выбыл из-за проблем с передней поверхностью бедра. Но сейчас всё хорошо. Нет смысла к этому возвращаться», — передаёт слова Караваева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
В ноябре сборная России проведёт два матча квалификации ЧМ-2022. 11 ноября в Санкт-Петербурге россияне примут сборную Кипра, а 14 ноября в Сплите сыграют с Хорватией.
- 9 ноября 2021
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