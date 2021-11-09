Карпин: риск из-за посещения дня рождения Глебова? Давайте не будем заниматься демагогией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о вакцинации в национальной команде.

«Захарян? Важны все. Тот же Кузяев. Надеялись, что нам поможет, но уже не надеемся. Но это футбол. В октябре было хуже, чем сейчас. У всех команд есть травмы и проблемы. Риск из-за посещения дня рождения Глебова? Давайте не будем заниматься демагогией. 29-го числа собираемся с этими же самыми ребятами и всё нормально. А 30-го уже риск. Тем более будучи привитым. Считаю, что это демагогия чистой воды.



К вакцинации футболисты относятся по-разному. Кто-то привит, кто-то нет. Кто-то не хочет, кто-то боится. Так что так же, как и население. Я за то, чтобы прививаться. Но заставлять кого-то – не мой вопрос. Сейчас сборная процентов на 70 привита. Логика отказников? Наверное, они антипрививочники», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.