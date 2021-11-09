По новому контракту с «Барселоной» зарплата Дембеле будет зависеть от игрового времени

Каталонская «Барселона» продолжает вести переговоры о продлении контракта с нападающим Усманом Дембеле, сообщает Sport.es.
По информации источника, директор каталонцев Матеу Алемани предлагает игроку особый тип договора. «Барселона» хочет сократить фиксированную часть выплат и заменить её на бонусы, которые будут определяться количеством игрового времени. Соответственно, зарплата форварда будет зависеть от количества минут, проведённых на поле.
С учётом всех дополнительных выплат Дембеле сможет зарабатывать больше, чем по действующему контракту.
Дембеле выступает за «Барселону» с 2017 года. В июне текущего года игрок получил травму двуглавой мышцы бедра правой ноги и через месяц перенёс операцию. 2 ноября в матче группового этапа Лиги чемпионов с киевским «Динамо» (1:0) Дембеле впервые вышел на поле после травмы. Позже стало известно, что форвард повредил заднюю поверхность бедра и выбыл на 3-4 недели.
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