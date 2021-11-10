Хави запретил Пике давать интервью испанской программе

Новый главный тренер «Барселоны» Хави запретил защитнику «Барселоны» Жерару Пике давать интервью в программе El Hormiguero, сообщает Marca со ссылкой на Cope.

Сообщается, что Хави заметил, что Пике часто появляется на различных публичных мероприятиях, мало связанных с миром футбола. Тренер хочет исключить возможность того, чтобы игроки обращали внимание на другие вещи, кроме «Барселоны» и своего ближайшего будущего.

Первым матчем «Барселоны» под руководством Хави станет встреча с «Эспаньолом», которая состоится в субботу, 20 ноября.

Ранее «Барселона» официально объявила о назначении на пост главного тренера Хави. Контракт 41-летнего специалиста с сине-гранатовыми рассчитан до конца сезона-2023/2024. Напомним, во время игровой карьеры Хави выступал за основную команду «Барселоны» с 1998 по 2015 год.