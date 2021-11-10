«Шокирующая ситуация». Экс-игрок «ПСЖ» — о вызове Месси в сборную Аргентины

Бывший полузащитник «Пари Сен-Жермен» Жером Ротен раскритиковал решение вызвать Лионеля Месси в сборную Аргентины. Ранее сообщалось, что футболист жаловался врачам на дискомфорт в левом подколенном сухожилии и боль в колене.



«Шокирующая ситуация, я совсем её не понимаю. Пора положить конец этому бреду. Он не играл, был травмирован, пропустил игру с «Бордо» в последнем туре чемпионата Франции. Зачем тогда ему ехать в сборную Аргентины? Чтобы доказать, что он травмирован? Может быть, лучше сосредоточиться на адаптации в «ПСЖ»?



Месси может выступить в сборной Аргентины и вернуться в хорошем состоянии. Но он также может вернуться травмированным. Есть больше шансов получить его готовым на 100 процентов, сохраняя его в тепле, чем отправив в расположение сборной Аргентины», — цитирует Ротена RMC.