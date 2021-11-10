Ринат Дасаев поделился ожиданиями от матча сборной России с Кипром

Бывший голкипер сборной СССР Ринат Дасаев поделился ожиданиями от матча сборной России в отборочной стадии чемпионата мира – 2022 с Кипром.



«Хотелось бы, чтобы наши ребята одержали победу в матче против Кипра, и я верю в эту победу. К тому же, мы играем дома. Что касается игры с Хорватией, ребята всё равно будут завтра заглядывать вперёд, этого не избежать. Всё-таки очень важная последняя игра.



Сборной России по силам выйти из группы с первого места, но надо очень хорошо постараться», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.



Сборной России предстоит провести ещё два матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. 11 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют с национальной командой Кипра, а 14 ноября состоится встреча сборных России и Хорватии.

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