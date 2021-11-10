Быстров: играл за «Спартак» через три дня после того, как выпил. Чуть не умер на поле

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров рассказал историю о том, как чувствовал себя во время матча, за три дня перед которым он употребил алкоголь.



«Я за три дня до матча один раз выпил и меня случайно выпустили на 15 минут. Я не должен был в этом матче участвовать, но тренер решил меня выпустить. И я чуть не умер на поле, скажу так, вот и всё! Это матч был за «Спартак», Лаудруп – тренер, я приехал после травмы, не должен был сидеть на скамейке. Тренер сказал мне, что могу посидеть, но выпускать не будет. Потом, видимо, забыл», — рассказал Быстров в эфире «Матч ТВ».



Владимир Быстров во время карьеры выступал за «Смену», «Зенит», «Спартак», «Анжи», «Краснодар» и «Тосно». В составе красно-белых он играл с 2005 по 2009 год.