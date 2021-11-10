Карвахаль: отдых очень важен для организма. Это невидимая тренировка

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль рассказал о роли отдыха в своей жизни и тренировочном процессе футболиста.
«Изменилось ли то, как я отдыхаю? Это очевидно. Изменение в питании помогает лучше отдыхать. Это невидимая тренировка. Отдых очень важен для организма, чтобы восстанавливать силы и распоряжаться ими.
Это фундаментальный момент. Можно добиться всего, чего захочешь, но если не думать позитивно, не будешь двигаться вперёд. Если тренироваться, беспокоясь о своих ощущениях, твое сознание может причинить тебе травму, сказав, что ты плохо себя чувствуешь, хотя на медицинском уровне это не так», – цитирует Карвахаля Marca.
Карвахаль является воспитанником «Реала», откуда в 2012 году перебрался в «Байер-04». Спустя год «сливочные» воспользовались возможностью обратного выкупа Даниэля. В составе мадридской команды защитник к настоящему моменту дважды стал чемпионом Испании, завоевал Кубок и два Суперкубка страны, по четыре раза выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, а также стал обладателем трёх Суперкубков УЕФА.
- 10 ноября 2021
-
17:00
-
16:54
-
16:21
-
16:17
-
16:00
-
15:55
-
15:40
-
15:32
-
15:22
-
15:03
-
15:01
-
14:32
-
14:26
-
14:12
-
14:05
-
14:04
-
13:39
-
13:34
-
13:26
-
13:14
-
13:08
-
12:58
-
12:48
-
12:45
-
12:37
-
12:15
-
12:01
-
11:56
-
11:30
-
11:22
-
11:03
-
10:58
-
10:55
-
10:33
-
10:07