Карвахаль: отдых очень важен для организма. Это невидимая тренировка

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль рассказал о роли отдыха в своей жизни и тренировочном процессе футболиста.



«Изменилось ли то, как я отдыхаю? Это очевидно. Изменение в питании помогает лучше отдыхать. Это невидимая тренировка. Отдых очень важен для организма, чтобы восстанавливать силы и распоряжаться ими.



Это фундаментальный момент. Можно добиться всего, чего захочешь, но если не думать позитивно, не будешь двигаться вперёд. Если тренироваться, беспокоясь о своих ощущениях, твое сознание может причинить тебе травму, сказав, что ты плохо себя чувствуешь, хотя на медицинском уровне это не так», – цитирует Карвахаля Marca.

Карвахаль является воспитанником «Реала», откуда в 2012 году перебрался в «Байер-04». Спустя год «сливочные» воспользовались возможностью обратного выкупа Даниэля. В составе мадридской команды защитник к настоящему моменту дважды стал чемпионом Испании, завоевал Кубок и два Суперкубка страны, по четыре раза выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, а также стал обладателем трёх Суперкубков УЕФА.